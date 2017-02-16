Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'a 1-0 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilerek, rövanş maçı öncesi avantajı kaybetti.

Krasnodar Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, 4. dakikada Viktor Claesson'un kafa golüne engel olamayarak, 1-0 geriye düştü. Rakip kalede pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekip, kalesinde de gol görmeyince ilk yarı bu skorla sona erdi.

Pozisyon olarak kısır geçen ikinci yarıda iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve maç, Krasnodar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İki maç üzerinden oynanacak son 32 turunda, ilk müsabakayı kaybeden Fenerbahçe, rövanş öncesi aradığı avantajı yakalayamadı.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe, Krasnodar'ı 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için bu müsabakada 2 farklı üstünlük kurması gerekiyor.