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Fenerbahçe'den 67 dakikalık şut sessizliği...

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 21:28
Fenerbahçe'den 67 dakikalık şut sessizliği...
Fenerbahçe'den 67 dakikalık şut sessizliği...

Fenerbahçe deplasmanda Krasnodar'a 1-0 yenilirken maçta yaşadığı 'şut' kıtlığı dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, Krasnodar kalesinde tehlikeli atak geliştiremezken, ilk şutunu 67. dakikada çekti.

Mücadelenin ilk yarısında rakip kaleye şut atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk şutunu Moussa Sow ile çekti. Senegalli golcünün 67. dakikadaki etkisiz vuruşu, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

Fenerbahçe, kalan bölümde attığı 2 şutta da Krasnodar kalesinde tehlike oluşturamadı.

16 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Mücadeleyi 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 16 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda 0-0 sona eren Ajax maçında fileleri havalandıramayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra yaptığı 16 maçta en az bir kez gol attı.

RUSYA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Rus takımlarıyla deplasmanda yaptığı 4. maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Sarı-lacivertli takım, daha önce dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı. Rus ekiplerinine 4. randevusuna Krasnodar karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenilerek, bu istatistiği bozamadı.