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Olympiakos - Osmanlıspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 19:47
Olympiakos - Osmanlıspor (Canlı)
Olympiakos - Osmanlıspor (Canlı)

Osmanlıspor, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu maçında Olympiakos sahasında temsilcimiz Osmanlıspor'u konuk edecek.

Saat 21.00'da başlayacak maç Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebililirsiniz.

İLK 11'LER

OLYMPIAKOS: Leali, Cissokho, Viana, Botia, Figueiras, Martins, Retsos, Seba, Fortounis, Androutsos, Cardozo

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Tiago, Carlos, Musa, Regattin, Delarge, Ndiaye, Bifouma