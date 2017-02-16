Önceliğimiz şampiyonluk

“Şampiyonlar Ligi’nden elenmemiz beni üzdü. Burada hedefimiz ilk önce turu geçmek... Yarınki (bugün) maç liderlerin mücadelesi olacak. Lig ve Avrupa’dan hangisini isterseniz diye sorarsanız, ikisi arasında ben lig şampiyonluğunu tercih ederim”

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve Cenk Tosun, maç öncesi basının karşısına çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde uzun hedeflerinin olmadığı belirten Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz beni üzdü. Bizim hedefimiz ilk önce turu geçmek. Daha 32 takım arasındayız" dedi. Tecrübeli hoca, "Rakibimiz yaş ortalaması yüksek olmasına rağmen tempolu oynayabiliyor. Hızlı oyuncuları var ve iyi bir takımlar. Biz de iyi bir takımız. Zor bir maç olacak" yorumunu yaptı.





Kartal'ın hocası Güneş, "Müsabakanın sevgiye, saygıya ve dostluğa katkı yapması nedeniyle güzel bir maç olmasını diliyorum. En iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" dedi.



KARŞILAŞMAYI 0-0'A BAĞLAYALIM O ZAMAN!..

Beer-Sheva'nın gol yememek için sahaya çıkacağının hatırlatılması üzerine, "0-0'a bağlayalım o zaman mağlubiyetten daha iyidir" esprisini yapan Güneş, Avrupa Ligi'nin Beşiktaş'ı sekteye uğratıp uğratamayacağı sorusuna, "Biz daha önce gerideydik daha sonra yakaladık. Önemli olan sonunda şampiyonluk olmaktır. Lig ve Avrupa'dan hangisini isterseniz diye sorarsanız, ikisi arasında ben şampiyonluğu tercih ederim. Güzel bir taraftar kitlesi olduğunu biliyoruz. Onlar da liginde lider biz de lideriz. Kaliteli bir maç olmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.





Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki Avrupa performansı



GÜNEŞ'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Şenol Güneş 2015-16 yılları arasında çıktığı 12 Avrupa karşılaşmasında 3 galibiyet ve 7 beraberlik alıp, sadece 2 yenilgi gördü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanında 3-2 yenen Kartal, ikisi deplasman olmak üzere diğer 4 karşılaşmada 4 beraberlik alırken, iddiasını Dinamo Kiev'le Ukrayna'da yapacağı son maça taşımış, ancak dramatik bir şekilde sahadan 6-0 mağlup ayrılmıştı. Kartal, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu.



69: Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 190 maçta; 69 galibiyet, 41 beraberlik ve 80 mağlubiyet aldı.

