Yazarlar Krasnodar-Fenerbahçe maçını yorumladı

?Fenerbahçe ve Rusya'nın Krasnodar takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin etkisiz bir futbol sergilediği maç 1-0 Krasnodar üstünlüğü ile sona erdi. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Gürcan BİLGİÇ: Kötü oyun, iyi skor!



Benzer durumda Lokomotif Moskova'yı elemişti Fenerbahçe... İki ay maç yapmayan rakibini önce oyuncu, sonra da maç kondisyonuyla alt etmeyi başardı. Bu kez Krasnodar aynı şartlarda karşısına geliyordu ama Fenerbahçe, geçen seneki gibi değildi. Advocaat'ın ilk 11 tercihinde Emenike'ye şans vermesi elbette eleştirilecektir. Taktik olarak baktığınızda, kontratak oyununda, hızlı bir oyuncuya güvenmesi normal ama kendi prensiplerinde Van Persie'yi iyi çalışmadığı için kadroya almıyorsanız, Emenike'ye bu şansı getiren nedir? İlk 45 rakip kaleye şut bile çekemeden bitti Fenerbahçe adına. Gerçi, Ruslar'ın da öyle kazanacak gibi halleri yoktu ama planları vardı. En azından orta sahayı ayağa paslar hızlı geçmeyi başarıyor ve kalabalık oluyorlardı. Şener'in adamını unutması, Volkan'ın topa atlamayı tercih etmemesi, tabelayı değiştirdi. Açıkcası devre bittiğinde, "Eğer böyle oynayacaklarsa, maç böyle bitsin" dedik.Topun Fenerbahçe'de olduğu ikinci 45'te de net pozisyon çıkmadı. 70'de gelen iki değişiklik ile oyuna daha pozitif hamle yapıldığı da bir gerçek. Emenike antrenmansız da, Moussa Sow'un mazereti nedir? Ayağında bir top tut, bir çalım at, takımını ileriye taşı... Ön taraf oyuncusundan beklenen ilk üç şey de Moussa'da yok.

Krasnodar, dakikalar ilerledikçe maç eksiğini hissetmeye, fizik olarak geriye düşmeye başladı. Onlar oyun aklını kalabalık olarak beklemekte ve gol yemeden maçı bitirmekte yoğunlaştırdılar. Boksta bu duruma "guardı düştü" denir. Ama Fenerbahçe kadrosunun da bu bitkinliği zorlayacak gücü de planı da kalitesi de yoktu. Lens ve Alper'in sırtına binerek veya Kjaer'in tecrübesiyle, böyle bir maçta ancak bu kadar yürüyebiliyorsunuz. Advocaat'ın tercihleri, analizleri ve beklentileri ile gerçekler arasında bu kadar büyük fark olması da enteresan. Sonuçta avantajlı bir skor aldılar ve Kadıköy'de iki golü bulabilecek ortamın sahibiler. Bu maçın en önemli oyuncusu da stada gelecek taraftarlar olacaktır. Yoksa bu oyuncuların daha iyi, daha mücadeleci olmaya çok niyeti yok.