Gel bakalım Mr. Advocaat!

Sadece 10 sene önce kurulan Krasnodar karşısındaki silik futbol ve alınan yenilgi Başkan Aziz Yıldırım’ı çok sinirlendirdi. Yönetim, takımın durumu hakkında Advocaat’tan kapsamlı bir rapor talep etti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyması ve sadece 10 sene önce kurulan bir takıma mağlup olması Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi kızdırdı. Yıldırım'ın, teknik direktör Dick Advocaat'tan takımın durumu hakkında kapsamlı bir rapor istediği öğrenildi. Yenilgiden daha çok Krasnodar karşısında Fenerbahçe'nin sahada sergilediği etkisiz oyun karşısında çok sinirlenen Yıldırım'ın, Hollandalı çalıştırıcıya, "Biz Fenerbahçe'yiz... 10 kişi kalan Bursaspor ve Krasnodar maçlarındaki kötü oyun beni hayal kırıklığına uğrattı" dediği belirtildi.

SUÇLU HEP OYUNCULAR MI?

Yönetimin, ayrıca mağlup olunan her maçtan sonra sürekli oyuncularını suçlayan ve futbolcuları basının önüne atan Advocaat'ın bu tavrından rahatsız olduğu vurgulandı. Krasnodar maçından sonra, "Bazı oyuncularım sahada yoktu" diyen tecrübeli çalıştırıcı, pazar günkü Kasımpaşa maçında revizyon yapacak. Rusya'da 11'de sahaya sürdüğü için büyük eleştiri aldığı Emenike'yi bu maçta oynatmayacak olan Advocaat'ın; Lens, Alper ve Van Persie'nin cezalı olduğu mücadelede, Fernandao, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ile Van der Wiel'e şans vermesi bekleniyor.



O DA BİZİM GİBİ İNSAN!

Krasnodar takımının kalecisi Stanislav Kritsyuk, rövanş için ilginç açıklamalar yaptı. Başarılı file bekçisi, "F.Bahçe kötü bir gün geçiriyordu. Bundan faydalanıp kazandık. Van Persie'den neden korkalım. O da bizim gibi insan. İstanbul'da çıkıp en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz" yorumunu yaptı.



KAYIP YARAMIYOR!

Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk karşılaşmaları kaybettiği 27 turun 26'sında elenmekten kurtulamadı. Sarılacivertliler, sadece 1998-99 sezonunda ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen Göteborg'u, İstanbul'da 1-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu.

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Nijeryalı golcü, bu sezon 21 maçta forma giydi. F.Bahçe'ye 7 gol, 4 asistlik performansıyla katkı verdi.



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Emenike, 72 dakika sahada kaldığı Krasnodar maçını sıfır şut, 23 pas ve 13 top kaybı ile tamamladı.



Emenike'nin 11'de oynamasının yankıları sürüyor

SORU: Emenike'yi sizce bu önemli maçta yönetim mi oynattırdı?

AHMET ÇAKAR

BUNUN ADI İHANETTİR!

Advocaat artık baskı görüyor… Emenike'yi oynatan asla kendisi değildir. Çünkü iki aydır oynamayan bir oyuncuyu, böylesine kritik bir karşılaşmada ilk 11 başlatan üstelik kendisinden daha önce hep şikayetçi olmuş bir hoca, teknik direktörlüğe ihanet eder. Advocaat artık Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde kovduğun, gönderdiğin, kadro dışı bıraktığın bir adamı iki ay futbol oynamadan çok hayati maçta ilk 11 oynatamazsın.

KARARLARI ÖRTÜŞMÜYOR

GÜRCAN BİLGİÇ

Emenike'yi ilk 11 gören herkes çok şaşırdı. Bir neden aradığımızda ise bulamadık. Çünkü teknik direktör Advocaat'ın, Van Persie'yi oynatmama nedeni ile Emenike'nin oynama kararı birbiriyle örtüşmüyordu. Buradan çıkacak en mantıklı sonuç; Nijeryalı oyuncuya talip bulmak olabilir ama transfer bir maçla yapılmaz. Rus Ligi, Emenike'yi tanıyor. Sparta'daki performansını biliyorlar. Eğer alacaklarsa, Krasnodar maçındaki oyun Fenerbahçe'nin pazarlık şansını elinden almıştır. Alıcının niyetini etkilemez.