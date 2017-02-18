Geleceğimizi kurtardık!

F.Bahçe, Beşiktaş ve Osmanlı’nın performansları ile ayağa kalkan Türkiye, büyük bir mucize olmazsa 2020’ye kadar doğrudan katılım haklarını koruyacak

UEFA'nın yeni Avrupa kupaları formatına göre; 2018 yazından itibaren yalnızca ilk 10 sıradaki ülkeler şampiyonlarını doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne yollayabiliyor. Son 3 yılı 11 ve 12. sıralarda tamamlayan ve doğrudan katılım kontenjanı bir süredir tehlikede olan Türkiye, bu kritik virajda gösterdiği çıkışla 10'uncu sırayı şimdiden garantiledi ve geleceğimizi güvence altına alma adına büyük mesafe kat etti. Türkiye; Beşiktaş, Osmanlıspor ve Fenerbahçe'nin katkılarıyla bu yıl şimdiden 7.900 puan kazanıp 5 yıl toplamında 37.400 puana ulaştı.



2018 TAMAM, 2019 YOLDA...

Türkiye'nin 2019 ve ötesindeki geleceği adına ise en büyük problem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, Fenerbahçe'nin ise Avrupa Ligi yarı finali oynadığı 2012/2013 sezonu performansının 5 yıllık hesaplama takviminden çıkacak olmasıydı. Son iki yıldır iyi bir çizgi yakalayan Türkiye, bu yıl da şimdiden 7.900 puana ulaşarak, 2019-2020 sezonu katılımımızı belirleyecek hesaplarda da avantaj sağladı. Bu başarı, gelecekteki hesaplar için büyük önem taşıyor. 3.5 yıllık performanslar baz alındığında Türkiye 2.651 puan avantajla Hollanda'nın önünde 10'uncu sırada yer alıyor. Bu durum gelecek sezon büyük bir mucize olmazsa yakın gelecekte doğrudan katılım haklarımızı kaybetmeyeceğimiz anlamına geliyor.



BELÇİKALILAR'A GEÇİLDİK AMA...

Belçika takımlarının tarihi performansı, Türkiye'nin 9'uncu sıraya yükselmesini kısa vadede engellemiş gözüküyor ama kamuoyunda da yakın geçmişte yankı bulan bu durumun pratikte büyük bir zararı yok. Sadece lig ikincisi, Devler Ligi için 2 yerine 1 eleme oynayacaktı fakat bizim takımlarımız zaten ilk turda genelde seribaşı olduğunda büyük oranda bu turu geçmeyi ve play-off'a kalmayı başarıyor. Belçika hem bu sezon hem de önümüzdeki sezon bir mucize olmazsa sıralamada önümüzde yer alacak.



HOLLANDA'DA ELEME PANİĞİ

Yeni kuralların vurduğu ülkelerin başında ise Hollanda geliyor. Son yıllardaki büyük düşüşün ardından güncel sıralamada 13'üncü sıraya kadar gerileyen Hollanda'da lig şampiyonu, 2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi için eleme oynamak zorunda kalacak. Hollanda basınında, "Türkler'e ve Çekler'e geçildik, 2018'de gruplara kontenjanımız yok" haberleri çıktı.