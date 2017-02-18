Kariyerinde güneş açtı

Çalıştırdığı takımlarda 5 gol kralı çıkaran Şenol Güneş’in yıldızını parlattığı son isim Cenk Tosun oldu. 17 golle geçen sezonki performansını şimdiden yakalayan başarılı futbolcu, kaleyi bulan her 10 isabetli şutundan 6’sını ağlarla buluşturarak kariyer rekorunu kırdı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 kazandığı Hapoel Beer-Sheva maçında bir gol atan, rakip oyuncunun kendi kalesine gönderdiği topta da son dokunuşu yapan isim olan Cenk Tosun, bu sezon ortaya koyduğu performansla Türkiye kariyerinin zirvesine çıktı. Ligde 15 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Cenk, Avrupa'da da 2 kez fileleri sarstı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta ulaştığı gol sayısını şimdiden yakalarken, 28 isabetli şutta 17 kez ağları sarsarak yüzde 60.7'lik başarı oranına ulaştı. Bu oran 2013-2014'te yüzde 33.3, 2014- 2015'te yüzde 34.6, 2015-2016 sezonunda ise yüzde 36.9 olarak gerçekleşmişti.







MARİO GOMEZ EFSANESİNİ BİTİRDİ

Majör ligler ve Türkiye'de bulunan tüm oyuncular içerisinde resmi maçlarda attığı gol sayısında 17. sıraya yerleşip, Real Madrid'in süper starı Cristiano Ronaldo'yu yakalayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçta 26 gollük performansıyla Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran Mario Gomez'i de unutturdu. Transfer olduğu Wolfsburg'da 21 maçta ancak 7 gol bulabilen Mario Gomez, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.







CENK HAFTANIN FUTBOLCUSU

Hapoel Beer Sheva deplasmanında bir gol atarak, galibiyeti getiren isimlerden olan Cenk Tosun, UEFA'nın haftanın oyuncusu anketinde ilk sırayı aldı. Taraftarların kullandığı oyların yüzde 71'ini alan Cenk, İbrahimovic, Edin Dzeko ve Lacazette gibi dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı.



Devlerin radarında

Beşiktaş ile mukavelesi 2019 yılının Mayıs ayında sona erecek olan Cenk Tosun, skorer futboluyla devlerin de dikkatini çekmeyi başardı. Siyahbeyazlı futbolcuyu; İtalyan, İngiliz, Rus ve Alman ekiplerinin yakın takibe aldığı öğrenildi. Bu performansını sürdürmesi halinde, Cenk için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.