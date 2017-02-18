Kartal para bastı

Beşiktaş, geçen sezon liglerinde şampiyonluğa ulaşan ekipler arasında %31 artışla (101 milyon Euro), geliri en fazla yükselen ikinci takım oldu

Avrupa futbolunun Top 8'inde yer alan ülkelerin şampiyonlarını mali açıdan mercek altına alan KPMG Futbol Benchmark araştırma şirketi, Beşiktaş ile ilgili ilginç bir detayı ortaya çıkardı. KPMG'ye göre; siyah-beyazlılar, geçen sezon 101 milyon Euro gelir elde ederek, yüzde 31 gelir artışı ile PSV'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Finansal Fair Play tedbirleri nedeniyle gelir ve giderlerine dikkat etmek zorunda olan siyah-beyazlılar, ligdeki puan başına futbol takımına 800 bin Euro harcadı. Avrupa'nın en çok geliri olan takımı Barcelona'nın kasasından bir puan için 4 milyon 100 bin Euro, Bayern Münih'in ise 3 milyon 100 bin Euro çıktı. Öte yandan KPMG Futbol Benchmark'ın araştırması; Avrupa'daki şampiyonlar arasında zarar eden tek takımın Beşiktaş olduğunu ortaya koydu.



