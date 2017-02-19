Abdurrahim Albayrak'dan başkanlık sinyali

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak başkan adaylığı konusunda önemli sinyaller verdi.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk oldu.

Tudor transferiyle ilgili konuşan Albayrak, "Benim için binlerce antrenör var ama bir tane Karabükspor var. Onlara çok kiralık oyuncu vermiştim, başkanları çok değerli. Ben başka takımın antrenörünü almazdım ama kafamdaki 4 antrenörden biriydi. O üçünü söylemem bana ileride lazım olacak" sözleriyle başkanlık sinyali verdi.

BAŞKAN ADAYLIĞI SİNYALİ...

"Bir yol haritanız var?" sorusunu ise, "Allahın izniyle... Allah büyüktür..." şeklinde yanıtladı

Galatasaray'dan teklif aldığını ancak görevi reddettiğini kaydeden Albayrak, "Galatasaray'da bir seçim olursa o zaman bakarım... Seçim olursa girerim. Dursun Özbek bana kardeşini gönderdi. Ben burada başkan yardımclığı yapmışım. 4 kez geldim, hep şampiyon olduk. Orada gidip menajer gibi iş yapamam" sözlerini kullandı. (Sporx)