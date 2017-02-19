Beşiktaş'ın zirve keyfi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile puan farkını 4'e çıkardı. Gelecek haftaki derbi öncesi Galatasaray'ın 7 puan önüne geçen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye ise 10 puan fark yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, geçen haftaki Kardemir Karabükspor yenilgisinin ardından zirvedeki takımlar içinde haftayı en karlı kapatan takım oldu.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin beraberliklerinin ardından Akhisar Belediyespor karşısında puan farkını açmak için sahaya çıkan siyah-beyazlı takım, bunu iyi değerlendirdi.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci devrede de Atınç Nukan ile bir gol buldu. Rakibinin golüne engel olamayan ve son bölümlerde baskı altında kalan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran siyah-beyazlı takım, 43 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir ile farkı 4'e çıkardı. Galatasaray'ın 7 puan önüne geçen Beşiktaş, Fenerbahçe'ye ise 10 puanlık fark yaptı.

Beşiktaş, Akhisar Belediyespor karşısında aldığı sonuçla 22. haftadaki Galatasaray derbisine hem rahat gitme fırsatı yakaladı hem de moral buldu.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Ligde puan farkını açan Beşiktaş, gol sayısında da rakiplerinin üstünde yer aldı. Siyah-beyazlı takım, kaydettiği 43 golle Süper Lig'in en golcü takımı oldu.

CENK TOSUN'DAN GOLLERE DEVAM

Siyah-beyazlı takımın ilk golünü atan Cenk Tosun, hücumdaki istikrarını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva maçını da boş geçmeyen siyah-beyazlı futbolcu, ligdeki son 8 maçta 9. golünü kaydetti. Gol krallığında zirvede yer alan Cenk, bu sezon ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Cenk Tosun, ligdeki 21 maçta 13 gol atan Akhisar Belediyespor'dan fazla fileleri havalandırırken, Gaziantepspor ile de aynı sayıya ulaştı.

TALISCA GOL HASRETİNİ SONLANDIRDI

Mücadelenin 26. dakikasında şık bir gole imza atan Anderson Talisca ise son maçlardaki gol hasretini sonlandırdı. Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'deki Osmanlıspor maçında gol sevinci yaşayan Talisca, 7 karşılaşma sonra rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında da Akhisar Belediyespor filelerini havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

QUARESMA HÜCUMA BÜYÜK DESTEK VERDİ

Bu sezon yaptığı asistlerle dikkati çeken Ricardo Quaresma, yine hücuma büyük destek verdi. Cenk Tosun'un attığı golün hazırlayıcısı olan Quaresma, Ryan Babel ile Cenk Tosun'u üst üste pozisyonlara soktu ancak bu oyuncular golü bulamadı. Portekizli oyuncu, zaman zaman yaptığı şık çalımlarıyla taraftarların beğenisini topladı.

Maçın son bölümlerinde sakatlık yaşayan Quaresma, 90 dakikayı zorlanarak tamamladı. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle son dakikalarda savunmaya yardımı aksattı.





ATINÇ NUKAN'IN İLK SEVİNCİ

Beşiktaş'ın farkı 3'e çıkardığı golü atan Atınç Nukan, Spor Toto Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve geçen sezonu Almanya'da geçiren genç oyuncu, 2014-2015 sezonunda Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gol atarken, ligdeki ilk golüne Akhisar Belediyespor karşısında imza attı. Atınç, attığı golün yanı sıra savunmadaki hatasız oyunuyla da göz doldurdu.

Bu arada Atınç'ın attığı golün ardından müsabakayı tribünden takip eden annesinin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

SINIRDAKİLER DERBİDE OYNAYACAK

Beşiktaş, puan farkını açmanın keyfini yaşamasının yanında Galatasaray ile yapacağı derbi öncesi fire vermedi. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırında bulunan Hutchinson, Gökhan Gönül ve Quaresma, kart görmeyerek Galatasaray derbisinde oynama fırsatı buldu.





TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUK TEZAHÜRATLARI

Rakiplerinin puan kayıplarıyla zirvede daha rahat bir konuma gelen Beşiktaş'ın taraftarları, takımlarının farklı galibiyetinin ardından şampiyonluk havasına girdi. Maç öncesinde liderliğe yönelik sloganlar atan taraftarlar, üst üste gelen goller sonrası şampiyonluk tezahüratları yaptı.

Karşılaşma sonrası oyuncuları tribüne çağıran siyah-beyazlılar, Atınç Nukan'a üçlü çektirdi.

ŞENOL GÜNEŞ SAHAYA İNDİ

Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e de büyük destek verdi. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'dan soyunma odasına giden Güneş'i getirmesi talebinde bulundu. Cenk, soyunma odasına giderek tecrübeli teknik adamı sahaya getirdi. Şenol Güneş, saha ortasında kendisini bekleyen oyuncularla birlikte taraftarları selamladı.