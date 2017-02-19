Fenerbahçe tribünleri bomboş kaldı...

Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti.

Fenerbahçe ligde kritik bir maça çıkarken tribünlerin boş kalması herkesi şoke etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a yenilen, ligde ise zirveden uzak kalan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı kritik maça taraftar ilgi göstermedi.

İstanbul'da güzel bir havada, pazar günü öğleden sonra 15.00 gibi uygun bir zaman diliminde olmasına karşın taraftarların maça ilgil göstermemesi tartışma yarattı.

Bazı görüşler ne olursa olsun taraftarların takımlarını yalnız bırakmaması gerektiğini savunurken diğer bir kesim ise taraftarın tepkisinde haklı olduğunu vurguladı.

TRİBÜNLERDE KAÇ KİŞİ VARDI?

Maçı yaklaşık 15 bin Fenerbahçe taraftarı tribünden izledi. Kasımpaşa'nın ise yaklaşık 200 taraftarı, kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.