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Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 1 galibiyeti var

İHA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 17:35 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 18:56
Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 1 galibiyeti var
Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 1 galibiyeti var

Bursaspor'un ardından Kasımpaşa ile de berabere kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Ligin ikinci yarısına Adanaspor maçı ile başlayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu mücadelenin ardından Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından ise büyük düşüş yaşadı. Kayserispor deplasmanında 4-1 kaybeden Fenerbahçe, sonrasında deplasmandı Bursaspor ile 1-1, Kasımpaşa ile de sahasında 0-0 berabere kaldı.