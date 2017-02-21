Aziz Yıldırım'dan anlamlı ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara, Gazi Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeciler tarafından ağır yaralanan ve Gazi Üniversitesi'nde tedavisi devam eden, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ailecek çok iyi Fenerbahçe taraftarı olan Turgut Aslan'a Yıldırım, bizzat imzaladığı futbol takımının çubuklu formasını hediye etti.



Turgut Aslan'a daha önce de forma hediye eden Aziz Yıldırım, Aslan'ı bizzat ziyaret edeceği sözünü vermişti. Bu sözünü bugün gerçekleştiren Yıldırım, hastane yetkililerine teşekkür ederek, Aslan'ın sağlık durumunu çok iyi bulduğunu ve bir sonraki Ankara seyahatinde tekrar Aslan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.





Çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmıştı.