Tudor-Bruma gerginliğinde son durum

Genç Portekizli’yi isteksiz çalıştığı için Rize’ye götürmeyen Tudor, dün idman öncesi öğrencisiyle görüştü. Özür dileyen Bruma, derbide 11’de

Galatasaray'da Bruma krizi dün tatlıya bağlandı. Geçen hafta idmanlarda sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle Rize'ye götürülmeyen Bruma'ya af çıktı. İşte perde arkası: Rize dönüşünde Trabzon-İstanbul uçağında Levent Nazifoğlu ile değerlendirmede bulunan İgor Tudor, "Bruma olsaydı ikinci yarı 2-0'ı yakalardık ve Rizespor geri dönüş yapamazdı. Ama kararımdan pişman değilim. Daha ilk günden bu uyarıyı takıma yapmalıydım'' dedi.



"DERSİMİ ALDIM"

Rizespor maçını televizyondan izlerken kahrolan Bruma'nın da yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğu öğrenildi. Hocasından özür dileyeceğini söyleyen genç oyuncu, dün idmandan bir saat önce Florya'ya geldi ve Tudor'un kapısını çaldı. "Dersimi aldım" diyen Bruma özür diledi. Bu özrü kabul eden Hırvat teknik adam da talebesinden Beşiktaş derbisinde patlama beklediğini ve ilk 11'de olacağını söyledi.





Geçen hafta Florya'da ayağının tozuyla Bruma'yı kadroya almayan Tudor krizi bitirdi. İdmanlarda disiplinsiz olan ve yeni kontratı imzalamayan Bruma, Haziran'da yolcu.



KERİM ZENGİN HAKLI ÇIKTI!

Cumartesi günü SABAH'ın sayfasına taşıdığı ''Yandınız'' haberinde Karabükspor'un yıldızı Kerim Zengin eski hocası Tudor'u anlatmış ve ''Gerekirse oyuncusu ile kavga eder ve onu kazanır'' demişti. Bruma'da da aynısı oldu. Tudor, Rize'ye götürmediği Portekizli oyuncuyu Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlayacek.



BRUMA TUDOR'A DUA ETSİN!

Riekerink döneminde takıma sık sık müdahalede bulunan Galatasaray yönetimi, Yasin ve Chedjou'nun kadro dışı kararlarında birinci derecede rol oynamıştı. Tudor ise göreve gelir gelmez ipleri eline aldı ve Bruma krizinde işine kimseyi karıştırmadı. Sarı-kırmızılı yöneticiler şu yorumu yaptılar: "Bruma hocasına dua etsin! Yoksa biz kendisine para cezası verirdik. Ancak hocamızın işine karışmıyoruz."



FLORYA'DA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün başlarken, üst üste gelen müjdeli haberler, Florya'da yüzleri güldürdü. Bir maçlığına kadroya alınmayan Bruma dışında Hakan Balta, Lionel Carole, Eren Derdiyok ve Wesley Sneijder de Çaykur Rizespor karşısında forma giyememişti. Sakatlıkları yüzünden iki haftadır takımı yalnız bırakan Carole ve Sneijder'in bu hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Kas ağrıları nedeniyle hafta sonu tedavi olan Hakan Balta ve Eren de düzeldi. Bu dört oyuncu, İgor Tudor'un görev vermesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.