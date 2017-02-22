Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri

Fenerbahçe'de taraftarlar Krasnador maçının ikinci yarısında yönetimi istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Ligi 32 Turu ikinci maçında Krasnador'u ağırlayan ve rakibi ile 1-1 berabere kalıp turnuvadan elenen Fenerbahçe'de tribünler yine yönetimi istifaya davet etti.

Kasımpaşa ile oynanan ve 0-0 beraberikle biten maçta yönetimi protesto edip istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarlar, Krasnador karşısında da aynı tavrını sürdürdü.

1-0'ın rövanşında oynanan maç 1-1 devam ederken tribünler önce alkışlı protestoda bulundu. Ardından da 'yönetim istifa' tezahüratı ile yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe tribünlerin karşılaşmanın son bölümünde rakip Krasnodar'ı alkışladı.