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Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 21:40 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 22:01
Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri
Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri

Fenerbahçe'de taraftarlar Krasnador maçının ikinci yarısında yönetimi istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Ligi 32 Turu ikinci maçında Krasnador'u ağırlayan ve rakibi ile 1-1 berabere kalıp turnuvadan elenen Fenerbahçe'de tribünler yine yönetimi istifaya davet etti.

Kasımpaşa ile oynanan ve 0-0 beraberikle biten maçta yönetimi protesto edip istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarlar, Krasnador karşısında da aynı tavrını sürdürdü.

1-0'ın rövanşında oynanan maç 1-1 devam ederken tribünler önce alkışlı protestoda bulundu. Ardından da 'yönetim istifa' tezahüratı ile yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe tribünlerin karşılaşmanın son bölümünde rakip Krasnodar'ı alkışladı.