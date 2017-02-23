120 km koşacağız

Tudor ağır idmanlarla Aslan'ı derbiye hazırlıyor. Alacakları ödeyen yönetim bir milyon TL prim veriyor. Taraftar Türk Telekom Arena'yı doldurup üçüncü yıldızın peşinde koşan Kartal'a 4 yıldız şovu yapacak.

Aslan'da derbi kanunları devreye girdi. İşte Florya ve TT Arena'da yaşananlar:



Lider Beşiktaş'ın 7 puan gerisine düşen Galatasaray, ezeli rakibi ile oynayacağı derbiye bir final maçı olarak bakıyor. Karabük ile Kartal'ı deviren Igor Tudor, Aslan ile 2'de 2 yapmanın peşinde



1- Sabahları salonda idman ve koş emri

Galatasaray'da Tudor rüzgarı, etkisini Rizespor deplasmanında gösterdi ve 118 km koşan sarıkırmızılı takım sezon rekoru kırdı. Sabah idmanlarında salonda fiziksel çalışma yaptıran Hırvat teknik adam pazartesi akşamı oynanacak olan Beşiktaş derbisi için oyuncularına mesajı verdi: "120 km koşacaksınız. Rakibe alan bırakmayacaksınız."



2- Beşiktaş'ın şifresi Karabük

Florya'da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli dönemindeki gibi her idman öncesi video-analiz seansları başladı. Beşiktaş'ın zayıf ve güçlü yönlerini tek tek gösteren teknik direktör Igor Tudor Karabükspor'un başındayken 2-1 kazandığı Beşiktaş maçını da oyuncularına izletti.



3- Takıma 1 milyon TL prim dopingi

Riva ve Florya arazileri için aldığı ödemelerle kredi sorununu çözen Galatasaray yönetimi, geçen hafta takıma 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapmıştı. Beşiktaş derbisi için de 1 milyon TL prim belirlendi ve futbolculara "Derbiyi kazanın, primler ertesi gün hesaplarınızda" mesajı gönderildi.



4- TFF'ye hakem uyarısı

Karabük, Başakşehir, Kayseri ve Rize maçlarında yapılan peş peşe hakem hataları yönetimi isyan noktasına getirdi. Derbide hakem hatasına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, resmi sitesinden TFF'yi uyardı. Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'ı kara listeye alan Aslan, şimdi derbinin hakeminin açıklanmasını bekliyor.



5- 33 bin barajı aşıldı. 4 yıldız şovu

Satılan bilet sayısı ve Türk Telekom Arena'daki kombineli taraftarlar dikkate alındığında derbi öncesi 33 bin barajı aşıldı. Galatasaraylı taraftarların üçüncü yıldızı kovalayan ezeli rakipleri Beşiktaş'a, Türk Telekom Arena'da 4 yıldız göndermeli sarı-kırmızı pankartlar hazırladığı gelen haberler arasında.



Galatasaray'ın sezon koşu rakamları(Km)

Karabükspor 109,4

Akhisar Bld. (D) 104,3

Kayserispor (D) 107,6

Çaykur Rizespor 108,8

Beşiktaş (D) 112,5

Antalyaspor 107,5

Gençlerbirliği (D) 113,6

Trabzonspor 106,5

Adanaspor (D) 111,5

M.Başakşehir 105

Fenerbahçe (D) 100,7

Bursaspor 110,6

Kasımpaşa (D) 109,1

Gaziantepspor 107,2

Osmanlıspor (D) 110,2

A.Alanyaspor 109,2

A.Konyaspor (D) 111,6

K.Karabükspor (D) 105,2

Akhisar Bld. 105,1

Kayserispor 114,3

Çaykur Rizespor (D) 118,2