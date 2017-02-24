Benim burada geleceğim yok

Mehmet Ekici, taraftarların geleceği ile ilgili sorularına, “Burada geleceğim yok” cevabını verdi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, kendisine verilen antrenör nezaretinde çalışmalarını ayrı bir tesiste sürdürüyor. Tesis çıkışında taraftarlar ile karşılaşan Mehmet Ekici, kendisine takımda geleceği hakkında yöneltilen sorulara, "Burada bir geleceğim yok. Sezon sonunu bekliyorum" dediği öğrenildi. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Ekici'nin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın yardımcısı ile de sürekli iletişimde olduğu öğrenildi. Fiziksel olarak güç kaybetmek istemeyen Ekici'nin antrenmanlarını kaçırmamak için özel özen gösterdiği de belirtildi.