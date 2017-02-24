Paşa'dan farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde konuk ettiği Bursaspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Bursaspor'u 4 - 0 mağlup etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Titi, 63 ve 68. dakikalarda Fode Koita ile 77. dakikada Tunay Torun kaydetti.



Öte yandan Bursasporlu futbolcu Ertuğrul Ersoy, 43. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Bursaspor 28 puanda kaldı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Faty'nin savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta ceza sahası içinde topla buluşan Onur Atasayar'ın çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Tunay Torun'un ortasında meşin yuvarlağa kimse dokunamazken, kaleci Harun Tekin son anda gole izin vermedi.

15. dakikada gelişen atakta Jovic'in sağdan sert bir şekilde ortaladığı topu Stancu altıpas içinde topukla kaleye gönderdi. Kaleci Ramazan Köse'den dönen topu önünde bulan Stancu'nun şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

43. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy, topa elle müdahale edince hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Ertuğrul, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

44. dakikada topun başına geçen Titi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





58. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Koita'nın şık vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Bursaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu Tunay Torun savunmanın arkasına gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın yerden vuruşunda, top filelere gitti: 2-0.

68. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan Veigneau'nün ortasında Koita ceza sahası içinde sol ayağıyla topa gelişine vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

77. dakikada Kasımpaşa'nın 4. golü geldi. Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tunay Torun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 4-0 kazandı.







Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Tunay Torun, Castro (Dk. 71 Guanca), Adem Büyük (Dk. 83 Eduok), Koita (Dk. 83 Turgut Doğan Şahin)

Bursaspor: Harun Tekin, Jovic, Ertuğrul Ersoy, Sivok, Aziz Eraltay, Jorquera (Dk. 74 Sinan Bakış), Faty, Onur Atasayar (Dk. 46 Şamil Çinaz), Batalla, Stancu, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Mert Örnek)

Goller: Dk. 44 Titi (Penaltıdan), Dk. 63 ve Dk. 68 Koita, Dk. 77 Tunay Torun (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 43 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 64 Şamil Çinaz, Dk. 69 Sivok (Bursaspor)