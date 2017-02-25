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Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi

  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 22:02
Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi
Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi

Pazartesi günü TT Arena'da oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş derbide sahaya süreceği 11'i şekillendirdi.

Siyah-beyazlılar pazartesi günü Süper Lig'deki üstünlüğünü perçinleyip şampiyonluk hedefine biraz daha yaklaşmak için TT Arena'ya gidecek. Derbi maç için Beşiktaş cephesinde hazırlıklar sürüyor. Bugünkü antrenmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş derbideki 11'ini şekillendirdi.

Güneş, derbi maçta şu 11'i sahaya sürecek:
Fabri
Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano
Oğuzhan, Atiba
Quaresma, Talisca, Babel
Cenk Tosun

Beşiktaş'ta bugün sakatlık haberi gelen Necip Uysal ve cezalı durumdaki Tosic, derbide sahada olamayacak. Diğer yandan derbide Aboubakar'ın maça yedekte başlaması bekleniyor. (Ajans Beşiktaş)