Osmanlıspor - Medipol Başakşehir (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.
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7. dakikada kullanılan Medipol Başakşehir kornerinde, ceza sahasına ortalanan topa Mustafa Pektemek çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:
OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Vaclav Prochazka, Numan Çürüksu, Tiago Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Badou Ndiaye, Adam Maher, Dzon Delarge, Thievy Bifouma
Yedekler: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Aykut Demir, Muhammed Bayır, Erdal Kılıçaslan, Luiz Carlos, Pierre Webo
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Yalçın Ayhan, Alexandru Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro, Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek
Yedekler: Ufuk Ceylan, Eren Albayrak, Doka, Joseph Attamah, Samuel Holmen, İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni