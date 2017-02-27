Arena’da 10 numara derbi

Aslan, Arena’ya ve ilk derbisine çıkacak olan Tudor önderliğinde, 50 bin taraftarıyla kükreme peşinde

Arena'ya 7 puan önde gelen Kartal, 341. randevuda G.Saray'ı devirip yarışın dışına itmek istiyor

Galatasaray- Beşiktaş ezeli rekabetinde 341. randevu bu akşam saat 20:00'de Türk Telekom Arena'da sahne alacak. Bu sezon henüz derbi galibiyeti sevinci yaşayamayan Aslan ve Kartal'ın kapışması şampiyonluk yarışında en keskin virajlardan biri. TT Arena'ya ezeli rakibinin 7 puan önünde gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmanın moraliyle Galatasaray'ı devirip, İgor Tudor ve öğrencilerini yarışın dışına itmeyi hedefliyor. Karabük ile Beşiktaş'ı 2-1 yenen İgor Tudor ise Galatasaray'ın başındaki ilk derbisinden 3 puanla ayrılıp "Yarışta biz de varız" demek istiyor.



QUARESMA

Ligde attığı 1 gol ve 10 asistle takımın en fazla skora katkı sağlayan isimlerinden olan Quaresma, yaptığı 190 orta ve 66 isabet değeri ile bu alanda ligin en iyi ismi durumunda bulunuyor.



SNEİJDER

Geride kalan haftalarda 16 maçta 2 gol atan ve 11 asist yapan Sneijder, Galatasaray kariyerinin en fazla asist yaptığı sezonunu yaşıyor. Aynı zamanda asist krallığı listesinde de ilk sırada yer alıyor.

RAKAMLARLA DERBİ

1-Beşiktaş, Türk Telekom Arena'da oynanan son derbiyi tek golle 1-0 kazandı.

2-Bu sezon 37 resmi maça çıkan Beşiktaş ile 19 gol atan ve 3 asist yapan Cenk Tosun, yaklaşık her 2 maçın 1'inde gol attı.

3-Galatasaray, Beşiktaş'a karşı 5 resmi maçta 6 gol atarken, bu maçların 3'ünde iki gol, bir asistlik katkısı ile Sneijder skora etki etti.

4-Bu sezon Beşiktaş ile 37 maça çıkan Şenol Güneş, 21 galibiyet, 12 beraberlik alırken, sadece 4 yenilgi gördü.

5-Ligde lider durumda olan Beşiktaş, çıktığı son 6 lig maçının 5'ini kazandı ve bu maçların birini kaybetti.

6-Ligin orta kralı Quaresma, son 4 lig maçında bir gol, 5 asistlik karnesi ile 6 gole katkı yaptı.

7-Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda kalesinde gördüğü 9 golün 7'si oyunun ikinci 45 dakikasında ağlarla buluştu.

8-Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Türkiye kariyerinde 22 maça çıkarken, bunlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

9-Galatasaray'da başkanlığı sürecinde Dursun Özbek, 9 derbi yaşadı. Bu derbilerde Galatasaray 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

10-Galatasaray, Beşiktaş'a karşı çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 10 puan kaybetti.



Florya

Mehmet Özcan

10 MADDEDE GALATASARAY SON DAKİKA

1-Riekerink'ten görevi devralan İgor Tudor farkını hemen hissettirdi. Maç sonraları verilen 2-3 günlük izinleri bire indiren Hırvat hoca, geçen hafta Zagreb'de yeni doğan bebeğini görmeye bile gitmedi ve Beşiktaş derbisine hazırlandı.

2-İgor Tudor fizik gücünü yeterli bulmadığı takımını sabah salonda akşam sahada çalıştırdı. Rizespor deplasmanında 118 km. koşu mesafesi ile sezon rekoru kıran Galatasaray'da derbide hedef 120 km. koşmak.

3-Carole ve Wesley Sneijder sakatlıklarını tamamen atlatıp takıma katıldı. Bruma krizi hafta başında çözüldü. Sezonu kapatan stoper Serdar Aziz dışında sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde tam kadro derbiye çıkacak.

4-Video-analizlere önem veren G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor geçmiş derbiler dışında iki hafta önce Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçı da oyuncularına izletti. Hırvat hoca, 'Talisca'ya şut çektirmeyin' emri verdi.

5-Affedilen Bruma, tekrar ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş karşısında Bruma sol, Yasin sağ kanat, yeni transfer Garry Rodrigues ise yedek kulübesinde olacak.

6-İki hafta boyunca günde 8 saat tedavi olan Wesley Sneijder iyileşti ve idmanlarda takımın en isteklisiydi. İgor Tudor, derbiye Hollandalı yıldızıyla başlayacak ve Wesley Sneijder yorulunca Josue ikinci yarıda taze güç olarak oyuna girecek.

7-4-2-3-1 sistemini bozmayı düşünmeyen Tudor, kadro tercihinde beklerde kararsızlık yaşadı. Yenen kolay kafa gollerine çözüm olarak Semih'i sağ beke çeken Hırvat hoca taktik çalışmalarda sol bekte ise Carole'u denedi.

8-Hafta içi oyuncuların pestilini çıkaran Tudor, hafta sonu idman temposunu düşürdü. Bol bol ayak tenisi oynayan sarı-kırmızılı takım, psikolojik olarak rahatladı. Her derbi öncesinde olduğu gibi Florya'da balık ağırlıklı özel menü vardı.

9-Hollandalı teknik adam Riekerink döneminda maçlardan iki gün önce yapılan basın toplantısı, İgor Tudor'un yıpranmaması adına iptal edildi. Galatasaray Sportif AŞ yöneticileri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek Florya'ya gelerek Hırvat teknik adama derbi haftasında destek verdiler.

10-Geçen hafta futbolcuların alacaklarının bir kısmını ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, derbiye özel bir milyon TL prim belirledi ve bu haber Florya'da takıma iletildi. Derbi kazanılırsa primi hafta içinde hesaplara yatırılacak.



Ümraniye

Fatih Doğan

10 MADDEDE BEŞİKTAŞ SON DAKİKA

1-Beşiktaş, Galatasaray zaferine odaklanmış durumda. Takımda moral ve motivasyon üst düzeyde. Özellikle Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmanın verdiği moral Kartal'ın en büyük artısı. Şenol Güneş'in rövanşta 6 oyuncusunu dinlendirmiş olması takımı fiziksel olarak da dinamik bir hale getirdi.

2-Şenol Güneş ve futbolcular, Galatasaray maçının kazanılması halinde şampiyonluk yolunun iyice açılacağını düşünüyor. Bu yüzden daha farklı ve kararlı bir oyun anlayışıyla TT Arena'ya çıkacaklar.

3-Şenol Güneş, bu deplasmanda, farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor. Güneş, oyuncularından 3 günlük taktik idmanlarında topun kontrolünü istedi. Israrla, "İyi paslaşın, az hata yapın, 90 dakika boyunca agresif oynayın ama topun ve oyunun hakimiyeti hep bizde olsun' dedi.

4-Beşiktaş çalışmalarının ağırlığını seri paslaşmalar üzerine kurdu. Özellikle oyuncularına, 'Topu ayağına alan her arkadaşınızın etrafında kendinizi göstererek bir alternatif oluşturun' mesajını verdi.

5-Beşiktaş, TT Arena'da ilk 30 dakika oyunu dengeli tutup, sonrasında sonuca gitme taktiği uygulamayacak. Tam aksine maçın başından itibaren, top kontrolü ile beraber alan presiyle rakibini hataya zorlayacak, erken gol arayacak.

6-Güneş, hücum oyuncuları üzerinde de özel olarak durdu. Talisca, Babel, Quaresma ve Cenk ile dörtlü hücum kombinasyonu çalıştı. Özellikle Babel ve Quaresma çapraz koşularla rakibin savunma dengesini bozmaya çalışacak.

7-Güneş, Talisca'ya ceza alanı etrafında kaleye şut atma uyarısında bulunurken, oyuncularına pozisyon almaları yönünde direktifler verdi. Cenk'in Talisca'nın vuruşlarında dönen topun takip edilmesi konusunda uyarıldı.

8-Derbinin şifrelerinden biri de Marcelo ve Atiba'nın kapanan Galatasaray savunmasına karşılık hava üstünlüğünü sağlaması üzerine kurulu. G.Saray'ın bu zaafını kullanmak isteyen Güneş, bu iki oyuncuyu özel çalıştırdı.

9-Beşiktaş'ın hücumsal zenginliğinin aksine defansta Tosiç'in cezalı olması, ve Mitroviç'in sakatlıktan yeni çıkması Güneş'in en büyük sorunu. Tecrübeli hocanın Marcelo'nun yanında Atınç'a görev vermesi bekleniyor.

10-Beşiktaş yönetimi, taraftar, teknik kadro ve futbolcular, zafere yakın olduklarını düşünüyor. Kartal, provokasyonlara gelmeden soğukkanlı davranacak. Parola: 'Sinirde sakin, oyunda agresif, sonuçta zafer.'



SEMİH SAĞ BEK OYNAYACAK

İki hafta önce Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı üçlü defansla mat eden İgor Tudor Galatasaray'da ise taşları yerinden oynatmayacak. Hamza Hamzaoğlu'ndan beri 4-2- 3-1 sistemi ile oynayan sarı-kırmızılı takım derbide de aynı dizilişle sahaya yayılacak. Tudor, sürprizini sağ bekte yapmaya hazırlanıyor. Stoperi Semih Kaya'yı savunmanın sağına çeken Hırvat hoca, Beşiktaş'ın kanatlarındaki Quaresma ve Babel'e önlemini aldı.



GÜNEŞ KANATLARINA GÜVENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray'ı imha planı hazır. Sarı-kırmızılı takımı kanatlardan vurmaya hazırlanan tecrübeli teknik adamın en büyük kozu, Quaresma- Babel ikilisi olacak. Talisca'nın da ceza sahası dışından şutlarına güvenen Güneş, Cenk'ten ceza sahası içinde sürekli yer değiştirmesini ve Aslan'ın savunma göbeğinin dengesini bozmasını istedi. Güneş, savunma hattındaki oyunculardan, Podolski'ye şut çektirmemelerini istedi.