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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde anlamlı pankart

  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 20:12 Güncelleme Tarihi: 27.2.2017 20:36
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde anlamlı pankart
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde anlamlı pankart

15 Temmuz Demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular '15 Temmuz'u unutmayacağız'pankartını şehit çocuklarıyla birlikte taşıdı.

15 Temmuz Şehitleri Derneği, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde anlamlı bir organizasyona imza attı.

15 Temmuz Demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar futbolcu ağabeyleriyle birlikte sahaya çıkmanın sevincini yaşadı.