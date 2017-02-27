Galatasaray-Beşiktaş derbisinde anlamlı pankart

15 Temmuz Demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular '15 Temmuz'u unutmayacağız'pankartını şehit çocuklarıyla birlikte taşıdı.
15 Temmuz Şehitleri Derneği, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde anlamlı bir organizasyona imza attı.
15 Temmuz Demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar futbolcu ağabeyleriyle birlikte sahaya çıkmanın sevincini yaşadı.