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'da Linnes derbi kadrosunda yok

  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 13:35 Güncelleme Tarihi: 27.2.2017 14:53
Galatasaray'da Linnes derbi kadrosunda yok
Galatasaray'da Linnes derbi kadrosunda yok

'da , Igor Tudor tarafından Beşiktaş derbisi kadrosuna alınmadı.

'ın Beşiktaş ile bu akşam oynayacağı derbi öncesi sarı kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Igor Tudor, 'i derbi maçın 18 kişilik kadrosunda dahil etmedi, Linnes haberi almasının ardından Florya Metin Oktay tesislerinden ayrıldı.

Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte bugün Linnes'in yerine Carole'a görev vermesi bekleniyor.

Bu arada Tudor'un, Cavanda'yı da maç kadrosuna almadığı öğrenildi.

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