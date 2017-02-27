Galatasaray'da Linnes derbi kadrosunda yok

Galatasaray'da Martin Linnes, Igor Tudor tarafından Beşiktaş derbisi kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile bu akşam oynayacağı derbi öncesi sarı kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Igor Tudor, Martin Linnes'i derbi maçın 18 kişilik kadrosunda dahil etmedi, Linnes haberi almasının ardından Florya Metin Oktay tesislerinden ayrıldı.

Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte bugün Linnes'in yerine Carole'a görev vermesi bekleniyor.

Bu arada Tudor'un, Cavanda'yı da maç kadrosuna almadığı öğrenildi.