Galatasaray'da 1984-1990 yılları arasında görev yapan ve tarihi başarılarda büyük rol oynayan Zoran Simovic, bugün TT Arena'nın özel konuğu olacak. Sarıkırmızılıların efsane Sırp file bekçisi 188. lig maçına çıkarak rekoruna ortak olacak Fernando Muslera ile maç öncesinde bir araya gelip taraftarları selamlayacak. Simovic 27 yıl sonra rekorunu kıracak olan Muslera'yı tebrik ettiğini belirterek "Rekorlar bugün var, yarın yok. Ben 30'unda geldim 36'sında bıraktım. Muslera gibi 24 yaşında gelseydim daha uzun yıllar oynayabilirdim. Türk Telekom Arena'ya ilk kez gideceğim. Bu nedenle heyecanlıyım, Derbiyi kazanacağımızı düşünüyorum. İstanbul benim ikinci evim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.