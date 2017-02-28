Galatasaray taraftarı Florya'da

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Galatasaraylı taraftar yönetimi istifaya davet etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Derbi sonrasında alınan yenilgiden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederek, "En büyük taraftar, futbolcular sahtekar' sloganları attı.











BEŞİKTAŞ'A COŞKULU KARŞILAMA

Öte yandan debide gülen taraf olan Beşiktaş cephesinde coşku hakim. Maçın ardından takım otobüsü ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giden kafileyi çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun güvenlik önemlerinin alındığı karşılamada takım otobüsü tesise güçlükle giriş yapabildi.