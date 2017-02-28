İşte 2018 model Fenerbahçe...

Fenerbahçe sezonu Dirk Advocaat yönetiminde tamamlamayı kararlaştırırken öncelikli hedef olarak Süper Ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi eleme vizesi almayı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi belirlemiş durumda. Öte yandan önümüzdeki sezon güçlü bir kadro ile lige başlamayı hedefleyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için 3 önemli isimle anlaşma sağlamış durumda. Takımdan gidecekler ve kalacaklarla da ilgili çalışmalar sürüyor. (Hürriyet)