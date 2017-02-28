Topal’ı bile çıldırttılar

Gaziantep’te de puan kaybeden F.Bahçe’de ipler gerildi, kaptan Mehmet Topal futbolcu arkadaşlarına sitem etti

Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında aldığı beraberlik, sakinliğiyle tanınan takım kaptanı Mehmet Topal'ı isyan ettirdi. Maçın ardından soyunma odası ve koridorları, tecrübeli oyuncunun serzenişine sahne oldu. 32 yaşındaki kaptan, soyunma odasına hışımla girerken, kendi kendine uzun süre söylendi. Hedefinde kendisi dahil tüm takım arkadaşları olan Topal, tonu yüksek bir konuşma yaptı ve 4 maç üst üste puan kaybının affı olmadığını vurguladı.



ALDIĞIMIZ SONUÇLAR NORMAL Mİ ARKADAŞLAR?

Mehmet Topal şu sözlerle arkadaşlarına seslendi: "Artık herkes üzerine düşeni yapsın. Sahada kimsenin iyi niyetinden şüphem yok ama sorumluluk almaktan kaçmayın. Artık yeter, bu takımın bu kadar uzun süre maç kazanamaması normal değil. Hepimizin şapkayı önüne koyup düşünme vakti geldi. Bir an önce hepimiz kendimizi toparlamalıyız, bu taraftara kendimizi affettirmeliyiz." Bu esnada kaptan Mehmet Topal dışında soyunma odasında kimsenin ağzını bıçak açmadı.



GAZİANTEP'TE BERABERLİĞİ KANIKSAMIŞLAR

F.bahçeli futbolcuların bu halini gören bazı Gaziantep yetkililerinin, "F.Bahçe'de herkes umudunu kaybetmiş. Eskiden takım Gaziantep'te puan kaybettiğinde soyunma odası birbirine girerdi, herkes isyan ederdi. Şimdi beraberliği normal sonuç olarak görüyorlar" ifadeleri kullanması da dikkat çekti.



FENERBAHÇE'YE PROTESTO

Fenerbahçeli taraftarlar, gece yarısı İstanbul'a inen futbolculara Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yoğun tepki gösterdi. Yalnızca Jeremain Lens lehine tezahüratlar yapan, diğer isimleri protesto edenöfkeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ı da bir kez daha istifaya davet ederken futbolculara da meşale fırlattılar.