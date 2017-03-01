20 milyon Euro’ya 3 puan

Sigthorsson oynamadan gitti... Serdar, Tolga, Ahmet ve Cavanda sıfır çekti... 9 ismin takıma katkısı 10 gol, 3 asist olurken, sarı-kırmızılılar geçen sezondan sadece üç puan fazla topladı

Tarihler 3 Haziran 2015'i gösterdiğinde formasına 4. yıldızı takan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü... Dursun Özbek'in başkanlık koltuğunu devralmasının ardından geçen sezon Aralık ayında şampiyonluğa havlu atan sarıkırmızılılar, bu sezon Beşiktaş'a 1-0 yenilip daha Şubat ayında yarış dışı kaldı. Geçen sezon 22. haftada 37 puanla 3. sırada olan Aslan'ın, bu sezon aynı periyotta sıralamadaki yeri değişmedi ama yapılan 9 transfere rağmen sadece 3 puan fazla toplayabildi… Cimbom son üç haftadır ise galibiyete hasret kaldı.



ARA TRANSFER KARAVANA

Galatasaray, sezon başı ve devre arasında 9 transfer yaparken, bu isimlerin bonservislerine 20 milyon Euro (77 milyon TL) ödedi. Ancak sarı-kırmızılılar, bu paranın karşılığını saha içinde alamadı. 9 transferin Süper Lig'de takıma katkısı 10 gol, 3 asist oldu. Bu gollerin 8'i Eren Derdiyok'un ayağından gelirken, 3 asistin 2'sini devre arası transferi Garry Rodrigues yaptı. Sarı-kırmızılı takımın 9 transferinin 5'i ise saha içerisinde sıfır çekti. Geçen sezon devre arası Donk ve Linnes'e 4.5 milyon Euro bonservis ödenmişti ancak iki oyuncu da ilk 11'e girememişti. Bu kez Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'a 6 milyon verildi. Tudor da Riekerink gibi bu iki yeni transferi as takımda düşünmüyor ve FFP kıskacındaki kulüp paraları boşa saçmaya devam ediyor.



Yunanistan'ın PAOK takımından 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle devre arasında transfer edilen Garry Rodrigues, yarım sezon için 675 bin Euro, diğer yıllar için ise 1 milyon 350 bin Euro alacak.



