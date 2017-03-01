Advocaat ile yollar hemen ayrılmalı

Spor yazarları Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını ve G.Saray ile F.Bahçe'nin durumlarını değerlendirdi



Kalan 12 haftada Beşiktaş liderliği bırakmaz



F.Bahçe nasıl düzelir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Şu andaki tabloya baktığımızda en az üç yıl daha Fenerbahçelileri 'çile' bekliyor. Çünkü takımın transfer yapma şansı yok. Aziz Yıldırım mali olarak kulübü sınıra getirdi ve kimseye kıpırdama alanı bırakmadı. Oyuncu olarak kaliteyi yükseltemeyeceklerine göre, bonservisi olmayan isimlere yönelecekler. Profesyonel şubenin artık yeni bir plana ihtiyacı var. Yetiştirmek zorundalar. Bunu yaparken de ellerindeki kaliteli oyuncuları korumak durumundalar. Yeniden ayağa kalkmak için de taraftarla tekrar buluşması gerekiyor. Aziz Yıldırım varken bu mümkün değil. Takımın başına bir sistem hocası da getirmek zorundalar. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de yaptıklarını tekrarlayacak biri. Avcı bunu üç yılda başardı. Her şeyden önemlisi yeni başkanın bu durumu samimiyetle taraftara da anlatması, bu modelde camianın tüm dinamikleri ile omuz omuza yürümesi gerekiyor. Yoksa kulübün anahtarını bankalar alıverir.



LEVENT TÜZEMEN: Değerli büyüğüm Şansal Büyüka, 11 Ağustos 2014'te Ersun Yanal'ın gönderilmesinin perde arkasını şöyle özetlemişti: "Önde gelen oyuncular Başkan Aziz Yıldırım ile bir toplantı yaptılar. Hepsi açtı ağzını yumdu gözünü. Ve toplantıdan şu karar çıktı: Ersun Yanal'ı istemiyoruz.." Ertesi gün Aziz Başkan, Büyüka'yı arayıp biraz da sitem ederek şunları söyledi: "Yanal konuşmuş sen de yazmışsın. Fenerbahçe'yi Ersun Yanal değil benim aslan yürekli futbolcularım şampiyon yaptı. Yanal'ın şampiyonlukta hiç payı yok..." Fenerbahçe'de tek hedef kupa. Tam bir "Huysuz ihtiyar" modeli sergileyen Advocatt başarısız. Aziz Başkan, futbolcularla acil bir toplantı yapmalı, onların görüşlerini almalı ve Advocaat'la ilgili kararını vermeli. F.Bahçe'yi şampiyon yapan Yanal, eğer oyuncular tarafından yollanıyorsa bu Advocaat çok bile kaldı.



İSKENDER GÜNEN: Başarısızlığın nedenlerini değiştirmeden başarı beklemek hayalcilikten öte geçmez. F.Bahçe'nin sorunu bu. Herkes Zico'lu F.Bahçe'yi hatırlasın. Sonra Aykut Kocaman ve Ersun Yanal… Şampiyonluk kazandırmış teknik adamlara yapılan kıyım ve ardından transferlerde yapılan yanlışlıklar. Eğer bir takım, sezonda iki teknik adamla çalışma gereksinimi duyuyorsa doğaldır ki bugün gelinen nokta sürpriz olmaz.



ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'de Advocaat'ın artık başarılı olma şansı yok. Çünkü futbolcularla da yönetimle de iletişimi koparmış. Transfer politikasında yanlışlar yapıldı. Orta saha oyuncuları çalışkan, fizik açıdan güçlü ama üretken değiller. Fakat bana göre en büyük sorun forvetteki oyuncuların fiziki yetersizlikleri. Defalarca vurguladım, çalım atamayan, adam eksiltemeyen, sprint atamayan, sırtı karşı kaleye dönük top tutamayan oyuncudan günümüz futbolunda santrfor mu olur?



MURAT ÖZBOSTAN: F.Bahçe'de sorun sahada değil, kafalarda. Advocaat takımla ilgili olumsuz açıklamalar yapıyor. Siz futbolcu olsanız ne hissedersiniz? Takımda sevgi yok, güven yok, değer yok.. Eskiden yönetim yemekler organize ederdi. Bu sezon onlar da yok. Sevginin olmadığı yerde bir de sürekli takımı eleştiren bir teknik adam olursa, başarı olmaz. Bu kadar basit!



Advocaat sürekli eleştiri yaparak ne yapmak istiyor?

GÜRCAN BİLGİÇ: Kurt Hoca, "Günah keçisi" olmamaya niyetli. Kendisiyle neler konuşulduğunu, nasıl göreve getirildiğini biliyor ve bunu üstü kapalı olarak da tekrarlıyor. O yüzden yönetimden ses çıkmıyor. Advocaat, bugüne kadar sorunlar yaşayıp, hiç konuşmayan teknik adamların aksine, bize ters gelen bir tavırla açık açık durumu ifade ediyor. Ancak onun işi bunları söylemek değil, bu şikayetlerine çözüm bulmak. "Oyuncu kalitesi yetersiz" diyerek de sorunu neden çözemediğini de açıklıyor. Bu takımı yönetim yaptı. Aslında Advocaat onları şikayet ediyor taraftarlara. Gerçek bu.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Zaten tablo ortada olduğu için söyleyecek fazla bir sözü yok. Advocaat, oyuncularına inanmamış bir teknik direktör. Gerekli transferler yapılmadığı için yönetimi suçlu buluyor. Ayrıca Emenike ve Van der Wiel'in baskıyla tekrar affedilmesinden dolayı rahatsız. Açıklıkla da 'Pereira benden iyiymiş' diyebildi. Bence fazla söze gerek yok.



İSKENDER GÜNEN: Advocaat gibi teknik adamlara kişisel olarak güvenmediğimi belirtmek istiyorum. Başarısız olunan her maçtan sonra oyuncularını suçluyor. Gün geçirmeden yollar ayrılmalı.



GÜRCAN BİLGİÇ

Şu andaki tabloda en az üç yıl daha Fenerbahçelileri 'çile' bekliyor. Çünkü takımın transfer yapma şansı yok. Aziz Yıldırım mali olarak kulübü sınıra getirdi.



MURAT ÖZBOSTAN

Beşiktaş bir sürpriz olmazsa, mart sonu gibi şampiyonluğunu ilan eder. Başakşehir'in nefesi uzun süre yetmez. Beşiktaş'ın rakibine göre birçok artısı var... Başakşehir tecrübesiz...



LEVENT TÜZEMEN

Tudor oyunu okuyamayacaksa ve hem yanlış hem de geç müdahaleler yapacaksa o zaman Jan Olde Riekerink'i göndermenin ne anlamı vardı?



ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe'de en büyük sorun forvetteki oyuncuların yetersizlikleri. Çalım atmayan, adam eksiltmeyen santrfor mu olur?



İSKENDER GÜNEN

Mart ayı gelmeden Beşiktaş'ın G.Saray ile 10, F.Bahçe ile 12 puanlık bir farkı yakalayacağı düşünülemezdi. Beşiktaş'ın bundan sonra şampiyonluğu bırakacağına ihtimal vermiyorum.