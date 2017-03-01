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Barcelona'da Arda Turan için şok karar

  • Giriş Tarihi: 1.3.2017 16:23
Barcelona'da Arda Turan için şok karar
Barcelona'da Arda Turan için şok karar

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona bu gece Sporting Gijon'u konuk edecek.