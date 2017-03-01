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Barcelona'da Arda Turan için şok karar
Giriş Tarihi:
1.3.2017
16:23
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Barcelona'da Arda Turan için şok karar
Barcelona'da Arda Turan için şok karar
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona bu gece Sporting Gijon'u konuk edecek.
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