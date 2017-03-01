Beşiktaş - Olympiakos maçlarına rakip taraftar yasağı!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Olympiakos maçlarına rakip taraftarlar alınmayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakops'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 9 Mart'ta deplasmanda oynanacakj ilk maçta taraftarından yoksun kalacak.

Yunanistan makamlarından güvenlik gerekçesi gösterilerek UEFA'ya yaptığı deplasman yasağı talebi kabul edilirken, Olympiakos taraftarınında İstanbul'a gelmeyeceği açıklandı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"09.03.2017 tarihinde Yunanistan'da oynanacak Olympiakos - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi, Yunanistan resmi makamlarınca UEFA'ya "güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan yapılması" talebi iletilmiş, UEFA tarafından her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuştur.

UEFA'dan gelen bu değerlendirme üzerine Beşiktaş JK ve Olympiakos kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."