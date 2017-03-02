Galatasaray Podolski'yi resmen açıkladı!

Galatasaray'dan Lukas Podolski'nin transferi için resmi açıklama geldi.

Galatasaray, Lukas Podolski'nin 2.6 milyon Euro'ya Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olduğunu açıkladı. Oyuncu sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.

TRANSFER SONRASI PODOLSKI'DEN İLK AÇIKLAMA

Podolski: "Bu kararı Galatasaray yüzünden almadım. Benim için yeni bir macera. Doğru zamanda daha iyi bir açıklama yapacağım" pic.twitter.com/Nn3wg5spD2 — Sabah Spor (@sabahspor1) March 2, 2017

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin transferi konusunda Vissel Kobe Kulübü ile 2016-2017 sezonu sonu itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe, şirketimize 2 milyon 600 bin avro net transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

EKSTRA ÖDEMELER

Öte yandan, Podolski'nin ligde sezonun kalan bölümündeki maçların yüzde 75'inde forma giymesi ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına veya ön eleme aşamasına katılım hakkı elde etmesi durumunda, Japon ekibinin 200 bin avro daha ek ödeme yapacağı aktarıldı.