Beşiktaş yenilgisi sonrası G.Saray’da TT Arena’da acil olarak kriz toplantısı yapıldı. Zirveden Hırvat hocaya tam destek kararı çıktı

Yönetim 'oyuncuya dayalı' düzeni yıkmakta kararlı. Sorun çıkaran ve yetersiz olan futbolcuların bileti kesilecek



Galatasaray'da pazartesi gecesi Beşiktaş derbisinin ardından yönetim kurulu gece yarısı kriz toplantısı yaptı. Toplantıda teknik direktör İgor Tudor'un durumu masaya yatırıldı. Sözleşmesinde Karabükspor'daki gibi serbest kalma maddesi olmayan Tudor için sarı-kırmızılı kulüp sezon sonu 500 bin Euro tazminat ödeyerek 2018'de sona erecek sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahip. Ancak başkan Dursun Özbek ligde sıralama ne olursa olsun, Tudor'la yeni sezona devam etmeye karar verdi. "Tudor kalsın, futbolcular gitsin" diyerek başkan Özbek'i destekleyen yöneticiler de sorunu Florya'da futbolcuya dayalı düzen olarak görüyor.



TAKIM GENÇLEŞECEK

Tudor'un sadece 300 bin Euro bonservis harcaması yaparak sıfırdan kurduğu Karabükspor'a oynattığı futbolu dikkate alan Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Hırvat hocaya tam yetki verecek. Tudor'un raporuna göre takımda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilecek. Sportif direktörlüğe terfi eden Cenk Ergün'den de hoca ile koordineli çalışarak transferde takımı gençleştirmesi istenecek.



İŞTE BEKLENEN OPERASYON!

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da geçen sezon başlayan ve bu sezona da sirayet eden düşüş, yönetimi radikal kararlar almaya yöneltiyor. Yönetim kurulu, yaşlanan kadroyu gençleştirmek ve ekonomik disiplini sağlamak için özellikle yabancıları kapsayan bir operasyon planlıyor. İşte, Podolski'nin resmen satılmasıyla başlayan operasyonun detayları:



Satıldı: Lukas Podolski

Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye'den ayrılma kararı alan Alman futbolcu, yıllık 5 milyon Euro'ya Vissel Kobe ile anlaşma sağladı. Lukas Podolski'den sezonu Galatasaray'da tamamlaması için söz alındı ve Japon ekibinin önerdiği 2.6 milyon Euro bonservis teklifi kabul edildi.



Satılacaklar: Bruma ve Carole

Devre arası Bruma için Tottenham'ın yaptığı 15 milyon Euro'luk teklif kabul edilmedi. Carole'a bir İngiliz kulübü 5 milyon Euro ödemeye hazırdı. Galatasaray yönetimi sözleşmelerini uzatmadığı bu iki oyuncuyu yazın daha iyi tekliflere satmaya hazır.



Chedjou&Josue yolcu, Sabri?

Chedjou ile yollar kesin olarak ayrılacak. Josue, kulübü Porto'ya geri gönderilecek. Sabri Sarıoğlu için ise son sözü Tudor söyleyecek.



De Jong&Cavanda'ya güle güle

Melo'nun boşluğunu doldurması beklenen De Jong hayal kırıklığı yarattı. Yöneticiler, Cavanda'nın da hatalı transfer olduğunu kabul ediyorlar ve Riekerink'in getirdiği bu iki ismi sezon sonu yollamayı düşünüyorlar.



Tudor, Selçuk'a 'İnan'ıyor!

kaptan Selçuk İnan performansı ve 4 milyon Euro'yu bulan yıllık ücreti nedeniyle eleştirilerin odağında... Ancak teknik direktör İgor Tudor'un Selçuk'tan çok memnun olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş derbisinde kaptanını sarı kartlı olduğu için oyundan aldığı öğrenilen Hırvat hoca idmanlarda Selçuk'u takıma örnek gösteriyor.



IGOR TUDOR'UN TÜRKİYE KARİYERİ

23 MAÇ

8 GALİBİYET

4 BERABERLİK

11 MAĞLUBİYET