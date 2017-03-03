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'den Türkiye'de sürpriz transfer

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 09:13 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 09:26
Amokachi'den Türkiye'de sürpriz transfer
Amokachi'den Türkiye'de sürpriz transfer

Bir dönem Beşiktaş forma giyen Daniel 'nin oğlu Master Kalim Noah Amokachi, Türkiye'de sürpriz bir transfere imza attı.

Süper Amatör Küme Klasman Grubunda mücadele eden Paşabahçespor transferin son gününde bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Daniel Amokachi'nin oğlu Master Kalim Noah Amokachi'yi kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş U21 takımında forma giyen siyahi oyuncu yeni takımıyla birlikte antrenmanlara başladı. 'nin transferiyle tribünleri de hareketlendi.

Kaynak: beykozhaber1908

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