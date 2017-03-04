Beşiktaş’ta Lens heyecanı

F.Bahçe’de kiralık oynayan Hollandalı yıldızı listesine alan siyah-beyazlıların kozu Şampiyonlar Ligi olacak

Transfer harekatına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'i listesine dahil etmesi camiada büyük heyecan yarattı. Taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarıyla Hollandalı kanat oyuncusu için yönetime tam destek verdi. Bu transfer için bizzat kendisi ilgilenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gittiği İngiltere'de yıldız futbolcu için kulübü Sunderland ile Lens'in menajeriyle görüşmelerde bulunmuştu. Kartal'ın Şampiyonlar Ligi kozunun, Jeremain Lens'e de cazip geldiği ifade ediliyor.



22 MAÇ

4 GOL

10 ASİST

6 SARI KART

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BEŞİKTAŞ 3'LÜK PEŞİNDE

Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan lider Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u yenerek üçte üç yapmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlı ekipte, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



GÜNEŞ: 'ÇAY'DA BOĞULMAYALIM!

Süper Lig'de son 12 haftaya girilirken en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan son antrenmanda talebelerini uyardı. Güneş, "Her zaferin ardından iş kazaları olabilir. Rize maçını derbiden daha zor olarak görüyorum. Çok iyi gidiyoruz ancak daha ortada kazanılmış bir başarı yok. Sahada 90 dakika boyunca çok iyi mücadele edelim" diye konuştu.