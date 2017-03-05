Lens’e kara haber geldi

Babasının ölüm haberiyle yıkılan yıldız oyuncu Hollanda’ya uçtu ancak gece yarısı döndü

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Jeremain Lens, dün aldığı acı haberle yıkıldı. Babası Ricardo Lens'i kaybeden yıldız oyuncu, hemen teknik heyet ve yönetimden izin alarak ülkesi Hollanda'ya uçtu. Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitelerinden futbolcuya taziye mesajı yayınladı. Surinam asıllı Lens, geleneklerine göre cenaze işlemi birkaç güne yayıldığı için gece geç saatlerde tekrar İstanbul'a döndü. Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosuna alınacak Lens'in 11'de oynayıp oynamaması bugün belli olacak. Hollandalı yıldız görev almazsa Volkan formayı giyecek.



ADVOCAAT KARAR VERECEK

Fenerbahçe'nin hücum yollarında en etkili ismi olan Jeremain Lens'in yokluğunda teklemesi dikkat çekiyor… Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın forma giymediği maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Advocaat, sadece ihtiyaç duyulması halinde Lens'i oynatmak istiyor.