Quaresma uslanmıyor

Çaykur Rize maçının 64. dakikasında numarasını tabelada gören Quaresma çok sinirlendi. Bileğindeki bandajları söküp teker teker sahaya fırlatan Q7, direkt soyunma odasına gitti

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta Ricardo Quaresma oyundan çıkarken yine tepki gösterdi. İlk yarıda gereksiz bir sarı kart gören Portekizli oyuncu, 64. dakikada Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. Tabelada numarasını görünce sinirli şekilde elini havaya kaldıran Portekizli futbolcu, bileğindeki bandajları tek tek söküp sahaya fırlattı. Yerini Tolgay Arslan'a bırakan yıldız futbolcu, sahadan çıkınca kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Osmanlıspor maçında da oyundan alınmasına tepki gösteren Quaresma, eldivenlerini Şenol Güneş'in önüne fırlatmış, sonrasında ise, "Oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası var. Hocamla ilişkimiz çok iyi, kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan" diyerek özür dilemişti.

KOLUNDAKİLER AĞIRLIK YAPMIŞ!

Güneş, oyundan çıkarken öfkelenen ve bilekliklerini yere fırlatan Quaresma'yı ağır sözlerle eleştirdi: "Kendi durumunu ve görevlerini biliyor. Oyundan çıkarmak için sebeplerim var. Kendine mi yaptı, bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, yoksa birine selam mı verdi bilmiyorum! Kolundaki o bant, kolluklar ağırlık yaptı herhalde... Gereksiz hareketler.. Düzeltmesi gerekiyor. Yaşı da geçti ama, bunları öğrenmesi lazım. Bu yaştan sonra ona doğruları öğretmek bana da ona da yakışmaz... Çok özür dilemek iyi değil, çok pardon iyi değil! Silgiyi bitirmemek lazım..."





İKİ KUPAYI DA ALMAK İSTİYORUZ

Beşiktaşlı Marcelo Guedes, zor bir maçtan 3 puan çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Brezilyalı futbolcu, "Tansiyonu yüksek bir maç oynadık. Zorlanmamız normal. İyi yoldayız. Avrupa Ligi'nde de iyi sonuç alıp hem ligde hem de Avrupa'da şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.



BİR GÖRÜŞ

FATİH DOĞAN

ŞEKERSİZ ÇAY KEYFİ

Beşiktaş'a karşı Vodafone Arena'da Rize'nin bu kadar hırslı ve dirençli bir mücadele ortaya koyabileceğini beklemiyorduk. Ancak küme düşmemek adına Hikmet Karaman'ın talebelerinin cansiparane mücadelesinin, Beşiktaş'ın oyununu bozduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş rakibine standartlarının üzerinde top ve pozisyon verdi. Beşiktaş orta sahada üstünlüğünü kaybedince zaman zaman kontrolü de kaybetti. Günün en çalışkan ve başarılı iki ismi cezalı duruma düşen Gökhan Gönül ile Atınç Nukan'dı. Atınç, Kweuke'yi durdurmayı başardı. Demek ki oynadıkça güzelleşecek.

Fabri'nin duruşunu, Talisca'nın gayretini de dikkate alırsak Beşiktaş'ta 6-7 oyuncu beklenen seviyede değildi. Cezalı duruma düşen Quaresma bu sefer niye çıkarılmasına değil, bu maçta katkı yapamadığına üzülse daha iyi olur. Beşiktaş'ın çay keyfi biraz şekersiz olsa da çok önemli 3 puan içeriyor.



DK. 64 QUARESMA

64'te yerini Tolgay'a bırakan Ricardo Quaresma, bileğindeki bandajı söküp sahaya fırlattı. Ardından da direkt soyunma odasına gitti.



DK. 70 ANKARA'DA DA YAPMIŞTI

Quaresma, ligin 17. haftasında Ankara'da oynanan Osmanlıspor maçında 70. dakika oyundan alınmasına kızıp eldivenlerini teknik direktör Şenol Güneş'e fırlatmıştı.