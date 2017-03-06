Quaresma: Ben böyleyim

Tavrıyla Şenol Güneş’i de kızdıran Portekizli oyuncu, “Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Çok az kişi formasını giydiği kulübe hissettiğim aşkı hisseder. Herkesi, özellikle beni eleştirenleri kucaklıyorum” dedi

Oyundan alınışını kabullenmeyen ve bu nedenle kenara gelirken zaman zaman tepki gösteren Quaresma, Çaykur Rizespor maçında da aynı şeyi tekrarlayınca eleştiri oklarını üzerine çekti. Teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından, "Fazla pardon iyi değil. Silgiyi bitirmemek lazım" diyerek, Quaresma'ya uyarı mesajı gönderirken, Portekizli yıldız, Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı: "Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Futbolu çoğu insandan farklı şekilde yaşıyorum. Kulüpler her zaman oyunculardan önde gelir ama çok az kişi formasını giydiği kulübe benim hissettiğim aşkı hisseder. Herkesi, özellikle beni eleştirenleri kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi.



Ricardo Quaresma, ligin 17'nci haftasında Ankara'da oynanan Osmanlıspor maçında da 70'inci dakikada oyundan alınmasına kızıp, eldivenlerini teknik direktörü Şenol Güneş'e fırlatmıştı.



TARAFTAR DESTEK VERDİ

Quaresma'nın açıklamalarına kısa sürede 60 binin üzerinde beğeni geldi. Taraftarlar, tecrübeli oyuncuya "Seni seviyoruz" mesajları attı.

BİR GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

BU YAŞTAN SONRA DEĞİŞMEZ

Quaresma'nın kısa açıklaması aslında kariyerinin de bir özeti. Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giymiş Portekizli, zor karakterinin kendisine yaşattığı keskin virajları sadece Beşiktaş'taki sevginin yardımıyla dönebildi ve hayatta kaldı. Nevi şahsına münhasır bir adam Ricardo Quaresma. Olağanüstü yeteneğinin hep karşısında duran duygularını kontrol altında tutamama zafiyeti ve fevriliği onu her seferinde dibe çektiğinde kendisini yukarı çeken elleri ve o ellerin sahibi yürekleri unutmuyor. Bazen hoyrat olduğunun farkında ve hep ihtimam bekliyor. O bu yaştan sonra değişmez, dediği gibi: Quaresma, bu!