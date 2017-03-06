Zorun 7 hali

Üç haftadır galibiyete hasret Aslan, evindeki son altı maçını kazanan ve kendisine 2012 yılından beri sahasında geçit vermeyen Antalyaspor’a konuk oluyor. İşte rakamların diliyle Cimbom’un hali

İgor Tudor yönetiminde Rizespor ile berabere kaldıktan sonra evinde Beşiktaş'a kaybedip liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibinin bir maç eksiğiyle 13 puan gerisine düşen Galatasaray'ı Antalya'da zorlu bir 90 dakika bekliyor. Sarı-kırmızılı takımla Akdeniz temsilcisi arasındaki rakamlar ve Aslan'ın son dönemdeki istatistikleri, İgor Tudor ve öğrencilerinin keskin bir viraja girdiklerinin göstergesi. İşte 7 maddede "Zor" Antalya sınavı:

1-Antalyaspor evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı.

2-Galatasaray deplasmanda oynadığı son dört karşılaşmanın sadece birinde galip geldi.

3-Sneijder'in forma giymediği son 3 maçta sarı-kırmızılılar, 8 puan kaybetti. Sakatlanan Wesley Sneijder, Antalya'ya getirilmedi.

4-Galatasaray 2012'den beri deplasmanda Antalyaspor karşısında 3 puan sevinci yaşayamadı.

5-İki takım arasında lig ve kupada oynanan son 7 maçın sadece 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı.

6-Cimbom ligde üç haftadır galibiyete hasret ve zirveden uzaklaştı.

7-Karabükspor ve Galatasaray'ın başında ligde 10 deplasmana çıkan Tudor sadece 1 galibiyet gördü.

SUÇLU TUDOR DEĞİL, RİEKERİNK

Galatasaray yönetimi, üst üste gelen sakatlıkların faturasını Riekerink döneminde iyi çalışmayan futbolculara kesti. Wesley Sneijder'in ardından Nigel De Jong da yeni hocaları İgor Tudor'un idman temposuna ayak uyduramamış ve sakatlanmıştı. Riekerink'in yerine göreve gelen Tudor, çift idman koyduğu hafta içlerinde sabahları takıma salonda yükleme yaptırıyor, akşamları ise sahada taktik çalıştırıyor. 30 yaş üstü oyuncuların bu tempoda zorlandığı görüldü. Sakatlıklara rağmen Hırvat hocanın çalışma prensibini takdir eden sarı-kırmızılı yöneticiler, "Artık bizim kafamız rahat. Riekerink döneminde iki-üç gün izne alışanlar, kendilerine iyi bakmayanlar düşünsün!" ifadelerini kullanıyorlar.