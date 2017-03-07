En az 4 yıldız

Forvet ve orta sahaya alınacak isimlerin takımın kadro kalitesini artıracak düzeyde olmasına özen gösterilecek, şu an 11’de oynayan isimler ise yüksek bir rakam gelmedikçe satılmayacak

Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başlarken, Başkan Muharrem Usta'nın, "Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturma noktasında en az 4 transfer yapmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi. Bu konuda yönetim kurulundan tam yetki alan Başkan Usta'nın devre arasında 11 milyon Euro olan transfer bütçesini, sezon sonunda daha da artıracağı ifade edildi. Forvet ve orta sahaya alınması muhtemel isimlerin takımın kadro kalitesini daha da artıracak düzeyde olmasına özen gösterilecek. İdeal 11'deki oyuncular üst düzey bir teklif gelmemesi halinde satılmayacak.