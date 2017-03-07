En az 4 yıldız

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YUNUS EMRE SEL
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017
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Forvet ve orta sahaya alınacak isimlerin takımın kadro kalitesini artıracak düzeyde olmasına özen gösterilecek, şu an 11’de oynayan isimler ise yüksek bir rakam gelmedikçe satılmayacak

'da transfer çalışmaları erken başlarken, Başkan 'nın, "Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturma noktasında en az 4 transfer yapmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi. Bu konuda yönetim kurulundan tam yetki alan Başkan Usta'nın devre arasında 11 milyon Euro olan transfer bütçesini, sezon sonunda daha da artıracağı ifade edildi. Forvet ve orta sahaya alınması muhtemel isimlerin takımın kadro kalitesini daha da artıracak düzeyde olmasına özen gösterilecek. İdeal 11'deki oyuncular üst düzey bir teklif gelmemesi halinde satılmayacak.

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