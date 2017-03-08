Ahengi bozmayız

“Transfer haberleriyle ilgili konuşup takımın ahengini bozmayacağız. Burak Yılmaz camiamız tarafından sevilen bir oyuncu. Ama ilk hedefimiz Avrupa bileti almak”

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Burak Yılmaz'ın takıma döneceği iddialarını yorumladı: Ahengi Bozmayz



2017 yılını yenilgisiz sürdürüp ligi Avrupa bileti alabilecek bir sırada bitirme hedefini tazeleyen Trabzonspor'da yöneticiler, transfer haberlerinden yakındı. Son dönemde takımla ilgili birçok transfer iddiası çıktığına vurgu yapan asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Şu an sadece önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Bunları konuşup takımın ahengini bozmayacağız" dedi. Çubukçu, futbol kariyerini Çin kulübü Beijing Guoan'da sürdüren Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberler içinse, "Transfer dönemi henüz başlamadı. Bizim gündemimizde transfer yok. Burak Yılmaz bizim ve taraftarlarımızın sevdiği bir oyuncu. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılışında da bizi yalnız bırakmamıştı. Umarım hep başarılı olur" ifadelerini kullandı.



ASLAN İÇİN ZAMLI TARİFE

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor maçı sonrası çıkacağı Galatasaray karşılaşmasının bilet satışlarına erken başladı. Daha önce durdurulan kombine satışlarını yeniden aktif hale getiren yönetim, geçtiğimiz haftalarda 20 TL'den satışa çıkardığı kale arkalarına Galatasaray maçı için iki kat zam yaparak 40 TL'den satışa sundu. Fiyatlar şu şekilde: Kale Arkaları (Güney-Kuzey/ AltÜst) 40, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80, Batı alt kenar 100, Batı alt silver 200, Batı alt gold 250, Batı alt platinum 300 TL...