Olympiakos’a Napoli taktiği

Yarınki karşılaşmaya, 3-2’lik Napoli zaferinin stratejisi ile çıkmayı düşünen Şenol Güneş, talebelerinden kontrollü futbol ve bol pas istedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Olympiakos'a konuk olacak Beşiktaş, çeyrek finali ilk maçta garantileme peşinde… Teknik direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-2 kazandıkları Napoli maçında sergiledikleri taktiği, Komşu'da da tekrarlamayı planlıyor... Aynı taktikle Beer Sheva'yı da Avrupa Ligi'nden saf dışı bırakan Beşiktaş'ın yarınki oyun planı şöyle:



RAKİBİN ATEŞİNİ SÖNDÜRECEKLER

Olympiakos'un ateşli taraftarının da desteği ile oyuna hızlı başlayacağını düşünen Güneş, hem tribünleri susturmak hem de rakibin baskısını kırabilmek için talebelerinden sakin ve kontrollü futbol istedi.



SERİ VE İSABETLİ PASLAŞMA

Siyah-beyazlılar, doksan dakika boyunca top kontrolünü elinde tutmaya çalışacak. Bunun için de paslaşma ön plana çıkarılacak. Seri ve isabetli paslaşmalarla Olympiakos'un gardı düşürülecek.



SAVUNMA İLE HÜCUMDA DENGE

Şenol Güneş, hafta içinde yapılan idmanlarda savunma, orta saha ve hücum hattındaki denge üzerinde durdu. Buna göre Olympiakos maçında kontrolsüz ve dengesiz hücumlardan kaçınılarak, rakibin hamleleri beklenecek. Hücuma çıkarken defansta açık verilmesinin önüne geçilecek.



DİRENCİ YÜKSEK ORTA SAHA

Rakibi orta sahada durdurmak isteyen tecrübeli hoca, Oğuzhan Özyakup'u yedek kulübesine çekerek, sakatlığının geçmesi durumunda Atiba'nın yanında Necip'e görev verecek. Aksi takdirde Gökhan İnler 11'de yer alacak.



KANATLAR ETKİN KULLANILACAK

Siyah-beyazlılar; Aboubakar, Babel ve Quaresma gibi oyuncularla kanatlardan yapılacak bindirmeler ve rakibin arkasına yapılacak koşularla gol arayacaklar. Sağ ve sol bekler, fazla ileri çıkmadan hücuma destek verecek.