Savcılar Sezgin’e soruşturma açmalı

SABAH Spor yazarları, Serbest Kürsü’de haftanın gelişmelerini enine boyuna tartıştı. Usta yazar Ahmet Çakar’ın yaptığı önemli çağrı dikkat çekti...

"G.Saraylı yöneticiler futbola çok uzaklar. Bunu Nasuhi Sezgin'in saçma sapan açıklamalarında gördük. Normal şartlar altında Cumhuriyet savcılarının şike itirafı anlamına gelen bu sözlerle ilgili soruşturma açmaları gerek"



G.Saraylı yönetici Nasuhi Sezgin, Antalya maçından sonra, "Bizim takım bir takım puanları bilerek kaybetti. Başka taraflardan gelen telkinlerle kaybetti" demişti. Dün de tepkiler üzerine futboldaki görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu bir dil sürçmesi miydi, yoksa gerçekten araştırılması gereken bir durum sizce var mı?



AHMET ÇAKAR: Çok açık konuşuyorum, Galatasaray'da birçok yönetici kendi içlerinde çok başarılı, eğitimli ve entelektüel insanlar olabilirler. Ama futbola o kadar uzaklar ki! Bunu Nasuhi Sezgin'in saçma sapan açıklamalarında gördük. Adamın tipine bakıyorum, janti, eğitimli ve ruh sağlığı yerinde. Ama konuşmalarına bakıyorum, dili sürçse, sürçme değil. Peki o zaman ne? "Bazı maçları bilerek kaybettik" demenin ne anlama geldiğini bir Galatasaray yöneticisi bilmiyor ya da kestiremiyorsa camiası ne yapsın? Normal şartlar altında Cumhuriyet savcılarının şike itirafı anlamına gelen bu lafla ilgili soruşturma açmaları gerek. Nasuhi Bey, 'Bazı maçları bilerek kaybettik ya da başkalarının telkiniyle kaybettik' ne demek? Galatasaray camiası şunu çok iyi görmelidir ki bazı Galatasaray yöneticileri futboldan o kadar uzaklar ki bu da kabul edilebilir gibi değildir.



LEVENT TÜZEMEN: Dil sürçmesiydi. Nasuhi Sezgin'i yakından tanırım. Futbol oynamış, futbolu iyi bilen, teknik direktörlerle mükemmel sohbet yapabilecek bir donanıma sahip. Bence Antalya maçından sonra söyledikleri Nasuhi Sezgin'i yansıtmıyor. Söylemleri tamamen bir dil sürçmesi… Buna rağmen Sezgin, dik bir duruş sergileyip Galatasaray'ın yıpranmaması adına görevlerinden istifa etti. Keşke Türkiye'de yöneticiler, Sezgin'den ders alsalar ve daha büyük potlar kırmalarına rağmen göreve devam etmeme nezaketini gösterseler…



ÖMER ÜRÜNDÜL: Sayın Nasuhi Sezgin aslında beyanat verirken dil sürçmesi şansızlığı yaşadı. Ben olayı böyle yorumluyorum. Kendisini tanırım, efendi ve duygusal bir insandır. Bu yaptığı yanlışa çok üzülmüş olacak ki istifa etti.



GÜRCAN BİLGİÇ: Bir dil sürçmesi olduğuna inanıyorum. Bunu düzeltmek tıpkı bugün yapılan istifa açıklaması gibi kolaydı. Belli ki başka birikmiş sorunlar vardı ve bu açıklama bahane edildi diye düşünüyorum. Sezgin Bey ile Galatasaray yönetimi arasında muhtemelen başka problemler vardı ve bu durum ortaya çıktı.

