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’e gidebilir

  • Giriş Tarihi: 9.3.2017
Arsenal’e gidebilir
Arsenal’e gidebilir

, 2012 yazında Beşiktaş'a verdiği 'la yeniden ilgileniyor… İngiliz devinin başarılı scoutu Jürgen Kost, yıldız oyuncunun performansını gözlemlediklerini itiraf etti ve "Oğuzhan gerçekten yüksek standartlarda bir futbolcu. Bazen gerekli bölgeler için oyuncu araması yapıyorsunuz. Oğuzhan da imkanlar dahilinde yeniden Arsenal'e transfer olabilir" dedi. Kost, Beşiktaş efsanesi hakkında ise, "İzlediğim en yetenekli futbolcuydu. Ancak o dönem 28-29 yaşına ulaşmıştı. Arsenal ise gençleri istiyordu" yorumunu yaptı.

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