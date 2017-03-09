Sorun 10 değil 9

Sarı-lacivertli ekip, 2016 yılındaki 16 lig maçında 34 gol atıp, maç başına 2.12 ortalama yakaladı. Ancak 2017 yılındaki 7 lig maçında, 7 gol üretebildi

Ara transferde Fenerbahçe'de herkesin ortak görüşü, "Bu takıma 10 numara lazım"dı. Ancak takıma beyin olacak transfer yapılamadı. Sezonun ikinci yarısı itibariyle ise 10 numaradan daha büyük bir sorun baş göstermeye başladı... Kadroda yer alan golcülerin hiçbiri, ligde penaltı harici gol atmayı



BAŞARAMADI. PENALTIDAN İKİ GOL

Fenerbahçe, bu sezonun 2016 yılındaki bölümü olan 16 karşılaşmayı, 34 gol, yani maç başına 2.12 gol ortalamasıyla tamamladı. Ancak bu ortalama 2017 yılındaki lig maçlarında yarı yarıya düştü... Sarı-lacivertliler, 7 lig maçında sadece 7 gol attı ve bu süreçteki ortalama 1.00 oldu. Takımın golcüleri Fernandao, Van Persie, Emenike ve Sow'un 2017'de ligde attığı gol sayısı 2... Bu iki gol de Adana ve Bursa maçlarında kazanılan penaltıları filelere yollayan Fernandao ve Sow'dan geldi.



TOPAL 4'ÜNÜ SOLLADI!

Takımda defansif orta saha olarak görev yapan Mehmet Topal ise 2017 yılında attığı 3 golle, 4 golcüyü geçti. Yönetimi Haziran ayında en az 10 numara kadar büyük bir sorun bekiyor: 9 numara!