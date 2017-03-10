Hızlı düşün hızlı oyna

Osmanlıspor’u son dakika golüyle yenip 4 maçlık özlemi bitiren sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek istiyor. Hollandalı hoca, galibiyet için futbolcularından “Hızlı” olmalarını istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Alanya yolculuğu öncesi yapılan son idmanda futbolcularıyla rakiple ilgili bilgileri paylaştı. Hollandalı teknik adam, rakiplerinin önde oynamayı sevdiğine dikkat çekerken, "Bizim için zor bir deplasman olacak. En önemli silahımız kesinlikle hız olmalı. Hızlı düşünüp, hızlı pas yapıp, hızlı organize olmalıyız. Rakip de önde oynayacağından bu bize avantaj sağlayacaktır" dedi.

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DEPLASMANDA ÜÇ PUANI YOK

2017 yılında deplasmanda 3 lig maçına çıkan Fenerbahçe, Kayserispor'a 4-1 yenilirken, Bursa ve Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. Gol sıkıntısı çeken sarı-lacivertliler, son 6 lig maçında 5 gol atabildi.