Final yürüyüşü

Maç başına şut (17.3) ve topa sahip olma yüzdelerinde (%57.5) 4. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, isabetli şut (5.7) ve pas başarı yüzdesinde 7., gol ortalamasında ise 8. sırada yer aldı

Olympiakos deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek UEFA Avrupa Ligi'nde son sekiz için büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlılar, 56 takımın katıldığı organizasyonda başarılı istatistikleriyle finalin en iddialı ekipleri arasında yer aldığını gösterdi. Beşiktaş, maç başına şut (17.3) ve maç başına ortalama topa sahip olma yüzdesinde (%57.5) 4. olurken, isabetli şut (5.7) ve pas başarı yüzdesinde de 7. sıraya adını yazdırdı. Temsilcimiz, maç başına iki gol ortalaması yakalayarak bu istatistikte ise kendisine 8. sırada yer buldu.



KOMŞU BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

Beşiktaş, maçın ikinci yarısında muhteşem oynadığı Olympiakos deplasmanından galibiyet çıkaramasa da Yunan ekibine resmen ecel terleri döktürerek birçok ilki yaşattı. Olympiakos, bu sezon evindeki karşılaşmalarda ilk defa kalesinde 16 şut birden gördü. Ayrıca ilk defa bir rakibi 598 pas ve 511 başarılı pas sayısına ulaştı. Bununla birlikte ilk defa bir takım, Yunan Ligi'nin liderine karşı yüzde 67 gibi yüksek bir topa sahip olma oranına ulaştı.



GÜNEŞ ÇILDIRDI: BÖYLE YENMEZ Kİ

Şenol Güneş, Olympiakos mücadelesi sonrası alınan avantajlı skor için öğrencilerini tebrik ederken, yenilen gol için ise, "Gol yenilir ama böyle yenilmez ki" diyerek sitem etti.