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'dan Beşiktaş'a kötü haber

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 10:36
Marcelo'dan Beşiktaş'a kötü haber
Marcelo'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu Guedes'in sol kalça adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.

Ligde oynanan maçında sakatlanan ve 54. dakikada yerini Mitrovic'e bırakan 'nun bugün MR'ı çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir" denildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, Marcelo'nun perşembe günü Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında forma giymesi beklenmiyor.

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