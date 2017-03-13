Tudor’un Aslanı!

Hantal ve yavaş takımı, antrenman temposu ve yeni sistemiyle dinamikleştiren İgor Tudor’un, G.Saray üzerindeki etkisi Selçuk İnan’dan Rodrigues’e kadar hissediliyor

Hırvat teknik adam kısa sürede Galatasaray'ın çehresini değiştirdi

Antalyaspor'dan sonra G.Birliği'ni de yenen Galatasaray zirve takibini sürdürdü. İşte Hırvat teknik adam İgor Tudor'un etkileri:

1: G.Birliği maçına 3-4-3 ile başlayıp ikinci yarıya 4'lü savunmaya dönen Galatasaray artık daha çok koşuyor ve skor aleyhine de olsa pes etmiyor.

2: Göreve gelir gelmez "Selçuk'u kazanacağım" diyen Tudor dediğini yaptı. Antalya'da asist yapan, G.Birliği'ne 2 gol atan kaptan takımın en çok top kapan ismi oldu.

3: Riekerink'in kullanmadığı Rodrigues'in, Rize'de nizami golü yanlış bayrakla güme gitse de Antalya ve G.Birliği maçlarında son dakika gollerinde faulleri kazandırdı.

4: Geçen sezon 24 haftada 38 puanla 5.sırada yer alan G.Saray bu sezon ise 46 puanla 3.sırada...





Kaptan Selçuk İnan, Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle takımını galibiyete taşırken, eski günlerinden esintiler sundu.







ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN

Gençlerbirliği maçında cezalı olduğu için mücadeleyi locadan takip eden Tudor, 90 dakikanın ardından sahaya inip galibiyeti çocuklarıyla kutladı.